525. Geb. Philipp Melanchthon, Ehrenamt

Philip Melanchthon war nicht nur neben Luther der wohl wichtigste Reformator. Ohne seine Kenntnisse des Griechischen und Hebräischen wäre die berühmte Luther-Bibel nie entstanden. Die Erkenntnisse der Wissenschaft sah er als notwendiges Instrument an, um in der von Gott erschaffenen Welt ein gutes und sinnhaftes Leben führen zu können. Vor 525 Jahren wurde er geboren. Selbstverständlich feierte auch die Melanchthon-Akademie dieses Jubiläum. Unter anderem mit einer Festvorlesung von Professor Stefan Heuser mit dem Titel „Ethik für die Stadt der Zukunft“ die zeigt, dass Melanchtons Ideen zeitloser sind, als ihr Alter vermuten lässt. Zur Ethik heutiger Städte gehört ganz sicher ehrenamtliches Engagement, ohne das Vieles nicht möglich wäre. In Köln gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren und viele Leute tun dies schon. Die Meinung zu dem Thema ist sehr unterschiedlich und gerade wie junge Leute zu diesen Thema stehen, ist für die Zukunft nicht uninteressant. Tara Cwielong hat die Meinungen junger Menschen gesammelt.