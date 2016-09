Radio Erft

Vor knapp acht Jahren trafen sich in Hürth rund 20 Bürgerinnen und Bürger, um eine Stiftung ins Leben zu rufen. Sie wollten sich um soziale Belange kümmern, die die öffentliche Hand nicht erfüllen kann. Das ist zum Beispiel hilfe für Kinder, und alte oder kranke Menschen aber auch Kunst und Kultur, also alles das, was den Bürgen einer Stadt zugute kommt. Jutta Hölscher hat die Vorsitzende getroffen und nachgehört, was die Stiftung bisher alles geleistet hat und welche Pläne sie für dieses Jahr hat.

In Erftstadt gibt es seit fünf Jahren das Projekt Lesementoren. Dabei lesen Ehrenamtliche in den Schulen für eine Schulstunde mit den Kindern ein Buch ihrer Wahl. Koordiniert wird das Projekt von der VHS Erftstadt. Wir berichten.

Nach den Sommerferien beginnen die 37. CJD Berufswettbewerbe 2017. Zunächst werden wieder die Besten aus den einzelnen Einrichtungen des CJD ermittelt, woraus dann in Bundesendausscheidungen die Besten bundesweit ermittelt werden, die dann wieder im Sommer 2017 auf einer Abschlussfeier in einer der 150 bundesweiten CJD Einrichtungen ausgezeichnet werden.