Magazin Rheintime

Heute berichten wir über den preisgekrönten Dokumentarfilm "Master of the Universe". Darin gibt ein ehemaliger hochrangiger Investmentbanker Einblick in die Funktionsweise und die Abgründe der Finanzwelt.

Anfang Juni wurde die landesweite erste Clearingstelle zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung von Zuwanderern mit ungeklärtem Versicherungsstatus vom NRW- Bundesgesundheitsministerium in Köln eingerichtet. Dabei handelt es sich überwiegend um Personen aus Südosteuropa sowie Menschen aus Drittstaaten, das heißt Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums wie beispielswiese Afrika. Bei ihnen ergeben sich immer wieder Probleme bei der medizinischen Versorgung im Regelsystem, weil unklar ist, wer die Kosten trägt. Mit Hilfe der neuen Einrichtung soll modellhaft erprobt werden, wie die Gesundheitsversorgung für die betroffenen Menschen schneller verbessert und der Versicherungsstatus zügiger geklärt werden kann. Inzwischen sind weitere Stellen in Dortmund und Duisburg entstanden. Jutta Hölscher hat für uns versucht, herauszufinden, wie diese Aufgabe in Köln funktioniert.