Magazin Rheintime

Köln ist eine merklich vom Krieg geprägte Stadt. Im Schutz ihrer massiven mittelalterlichen Stadtmauern überstand sie epochale Schlachten, bis sie im Zweiten Weltkrieg durch die Flächenbombardements der Alliierten fast vollständig zerstört wurde. Heute suchen Kriegsflüchtlinge aus aller Welt in Köln Zuflucht.

Das Projekt „Urban War Stories“ betrachtet in performativen Stadtführungen, wie diese Geschichte Köln und seine Bewohner geprägt hat. Christina Löw hat sich mit den beiden Initiatoren unterhalten.

Mehr als 20 Jahre hat es gedauert, bis sich der Evangelische Kirchenkreis Köln-Süd 2010 entschloss, ein eigenes synodales Jugendreferat mit voller Stelle einzurichten. Vor gut fünf Jahren nahm dann Diakon Fabian Böhme seine Arbeit auf. Nebenher absolvierte er noch ein Theologiestudium und hat nun im September 2016 sein Vikariat in der Landeskirche von Kurhessen-Waldeck angetreten. Jutta Hölscher hat mit ihm und mit Repräsentanten des Kirchenkreises darüber gesprochen, was sein Engagement der letzten fünf Jahre für die Jugendarbeit im Kreis bewirkt hat.