Magazin Rheintime

Im Januar eröffnete an der Aachener Straße 1240 in Weiden der kleine Supermarkt "Nahkauf". Betrieben wird er von der gemeinnützigen Gesellschaft „Zug um Zug gGmbH“, die dort für fünf Menschen mit Behinderung Arbeitsplätze geschaffen hat.

Als in Alt-Niehl und in Weiden die kleinen Supermarktfilialen im Veedel ihre Türen schlossen, war es ein Segen, dass ein gemeinnütziger Verein in die Bresche sprang. Anne Siebertz hat sich im Nahkauf Weiden umgesehen und umgehört.

„Das Gold der Tage“ war Titel einer musikalisch-literarischen Collage in der Christuskirche in Köln-Dellbrück. Martina Schönhals war dabei, um die besondere Stimmung des Herbstes einzufangen. Das Event fand im Jubiläumsjahr der evangelischen Christuskirche in Köln-Dellbrück statt, die ihren 111. Geburtstag feiert.