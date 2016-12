Magazin Rheintime

Schon zum 5. Mal kommen Mitte Dezember Tanzkompanien und -Künstler aus ganz Nordrhein-Westfalen, anderen Bundesländern und europäischen Nachbarländern zum Tanz.tausch-Festival nach Köln. Dort erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm, bei dem der Austausch der Tänzer und Tänzerinnen untereinander im Vordergrund steht, auch in Gesprächen und Diskussionsrunden mit dem Publikum. Mechtild Tellmann hat die künstlerische Leitung und der Kölner Künstler André Jolles nimmt am Festival teil. Christina Löw hat beide getroffen. Seit drei Jahren haben auch Kinder unter drei Jahren einen Anspruch auf einen Kindergartenplatz. Und obwohl in Köln viele Kitas die Anzahl ihrer Plätze erhöht haben, suchen Eltern oft lange nach einem freien Platz für ihre Kleinen. Ein Grund dafür sind auch die fehlenden Fachkräfte: Erzieherinnen und Erzieher sind Mangelware - das musste auch Peter Herbst, Leiter der Kita Burgenlandstraße in Kalk, erfahren. Martina Schönhals hat mit ihm gesprochen.