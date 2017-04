Magazin Rheintime

Eine gute Suppe wärmt den Magen und macht satt. Das Kochbuch „Suppen für Syrien“ hat aber nicht nur Rezepte, sondern hilft mit seinem Erlös Kindern und Jugendlichen in Flüchtlingslagern in der Türkei und im Libanon. Unser Reporter Hartmut Leyendecker hat die erste Vorstellung dieses ganz besonderen Kochbuchs in der Klettenberger Johanneskirche besucht.

THE GOOD FOOD ist ein junges Start-up aus Köln, das sich seit Ende 2014 gegen Lebensmittelverschwendung einsetzt. Hier kommen aussortierte Lebensmittel auf den Teller statt in die Tonne. So findet man im Ladengeschäft, das die Initiative Anfang Februar dieses Jahres in Ehrenfeld eröffnete, beispielsweise Möhren und Kartoffeln, die nicht der Supermarkt-Norm entsprechen, Brot und Brötchen vom Vortag oder auch konservierte Lebensmittel, die kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums stehen. Christina Löw war für uns vor Ort und hat mit Nicole Klaski, der Gründerin von THE GOOD FOOD, gesprochen.