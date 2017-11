Magazin Rheintime

An drei verschiedenen Standorten in NRW ermöglicht die Landesmusikakademie NRW seit September 2017 einen kostenfreien regionalen Erfahrungsaustausch für Interessierte an und Aktive in musikalisch-kulturellen Flüchtlingsprojekten. Die Austauschrunden mit genügend Zeit für experimentelle Praxis werden moderiert von erfahrenen Aktiven aus der musikalischen Arbeit mit Geflüchteten. Sie sind als offene Gesprächsrunden gedacht und können dazu dienen, Erfahrungen, Ideen oder auch einfach Liedgut oder Instrumente auszutauschen und die lokalen Akteure zu vernetzen. Wir berichten.

„Wir machen Musik: hören statt sehen!“ - singen, tanzen, musizieren ohne Noten und visuelle Hilfen: Insbesondere Menschen mit Seheinschränkung lädt das SeniorenNetzwerk Braunsfeld zu einem Musikprojekt ein. Das Projekt findet an sieben Wochenenden von Oktober 2017 bis April 2018 statt im „Zeitgeist-Kulturzentrum“, Wiethasestraße 52 in Köln-Braunsfeld.