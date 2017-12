Magazin Rheintime

Die Welt ist ein Dorf. Und wir alle tragen auf vielfältige Weise einen Anteil daran, wie es unseren globalen Nachbarn ergeht. Alle zwei Jahre zeichnet der Eine-Welt-Filmpreis NRW Dokumentarfilme aus, die uns darüber die Augen öffnen. In diesem Jahr ging der 1.Preis an einen Film, der sich mit Land grabbing in Äthiopien befasst. Land grabbing ist ein Begriff für die (teilweise illegitime oder illegale) Aneignung von Agrarfläche, oft durch wirtschaftlich oder politisch durchsetzungsstarke Akteure. Auf dem 2. Platz landete „Mirr – das Feld“ ein Film über Land grabbing in Kambodscha, den 3. Preis erhielt „My Escape“ ein Film mit von Flüchtlingen selbst per Handy dokumentierten Fluchtgeschichten. Einmal Köln vor 100 Jahren erleben und in einer der alten Bahnen durch die Altstadt fahren. Dem Markttreiben und Passanten am Rheinauhafenzuschauen. Davon träumte Jens Rothe schon lange und machte als Geschäftsführer und Visionär die Vergangenheit zur Virtuellen Realität. Er erschuf die Möglichkeit Besuchern Köln im Jahr 1910 nicht nur zu zeigen, sondern sie auch daran teilnehmen zu lassen. Svenja Merckel war für uns bei TimeRide am Alter Markt und berichtet von einer ganz besonderen Straßenbahnfahrt - mit VR-Headset durch das historische Köln!