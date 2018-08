Magazin Rheintime

Kinder und Kultur zusammenzubringen ist nicht immer einfach. Normale Stadtführungen in gehobener Sprache sind für unsere Kleinen oft zu langweilig und erinnern zu sehr an den Schulunterricht. Dabei hat unsere Stadt so viel Geschichte zu bieten, auch für die Jüngsten von uns. Besondere Kinderführungen sollen die Stadtgeschichte im Kinderspiel präsentieren und neugierig auf mehr machen. Begleitet hat so eine Führung für uns Svenja Merckel.

Das Zählen von Vögeln und Schmetterlingen gehört zu den klassischen Citizen Science-Projekten, an dem sich jedes Jahr viele Bürger beteiligen. Hierbei unterstützen engagierte Laien, sogenannte Citizen Scientists, Forschungsprojekte oder machen diese sogar erst möglich. Eher ein Nischendasein im Vergleich zum Vögel zählen fristet der sogenannte Mückenatlas. Noch sind viele Mücken unterwegs und damit gibt es jede Menge Gelegenheit, sich daran zu beteiligen – falls sie bei Sichtung einer Mücke mal Zeitung und Fliegenklatsche beiseitelassen können. Es gibt in diesem Jahr schon einige Mücken-Einsendungen aus Köln, doch die Zahl ist noch sehr ausbaufähig.