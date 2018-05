Magazin Rheintime

Wer in Köln eine Wohnung sucht, kennt sicher auch die Anzeige mit der „bezahlbaren Wohnung direkt am Grüngürtel“. Köln steht in der Anzeige, und Hürth ist gemeint. Das Angebot an Wohnungen ist einfach zu klein, gleichgültig ob es um Mietwohnungen oder Eigentum geht. Eine Wohnung brauchen wir alle, und sie soll natürlich in ruhiger und schöner Umgebung sein, aber mit guter Verkehrsanbindung und dem Bäcker vor der Tür. Hartmut Leyendecker hat einen Wissenschaftler besucht, der über das Thema Wohnen forscht.

Die Welt bereisen und dabei Gutes tun, für Länder, die vom Wohlstand nur träumen können. Fast zu schön um wahr zu sein. Das fand auch die Kölner Wissenschaftsrunde und lud deswegen zu dem Thema „Afrikareisen: Tourismus als Entwicklungsunterstützung“ ein. Drei hochkarätige Dozenten trugen im Frühjahr Kölner Bürgern wichtige Aspekte dazu vor. Wissenschaft im Rathaus richtet sich an alle, die mehr wissen wollen. So wie Svenja Merckel, die für uns dabei war.