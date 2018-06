Magazin Rheintime

Heute mit 4 Beiträgen zum Thema Fahrrad fahren in Köln. Seit Anfang der 90er Jahre gibt es in der Stadt Köln einen Fahrradbeauftragten. Aus der anfänglichen Ein-Mann-Abteilung ist im Laufe der Zeit ein großes Team geworden, Zeichen für den gewachsenen Stellenwert umweltfreundlicher Mobilität. Es ist im Amt für Straßen- und Verkehrsentwicklung angesiedelt und kümmert sich um eine breites Aufgabenspektrum, unter anderem um die Entwicklung und Umsetzung von Radverkehrskonzepten.

Rund 3.500 Leihfahrräder gibt es in Köln. Noch ist der Markt fest in der Hand von Bahn und KVB. Das könnte sich bald ändern, wenn die asiatischen Anbieter „Mobike“ (aus China) und „oBike“ (aus Singapur) in Köln aktiv werden. Geplant sind dann 4500 neue Leihfahrräder auf den Straßen der Stadt. Max Rohwer berichtet.

Radfahren in Köln – ein Thema, bei dem sich keine einfache Lösung abzeichnet. Um Rat und Verwaltung mit der Bürgerschaft zu vernetzen, bringt die Bürgerbewegung „Köln kann auch anders“ Experten, Akteure und Bürger bei solchen und anderen Fragestellungen der Stadt zusammen und organisiert Veranstaltungen. Wer das Radeln in der Großstadt schon mal auf Zeit ausprobieren will, kann sich bei der Aktion Stadtradeln registrieren und mitstrampeln.