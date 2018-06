Magazin Rheintime

Kinder, die erleben müssen, dass ein Elternteil plötzlich von einer Behinderung betroffen ist, haben es besonders schwer, zu verarbeiten, dass Mama oder Papa auf einmal anders sind. Um Kinder vor einem möglichen Trauma zu schützen und schon präventiv mit ihnen zu arbeiten, hat die Lebenshilfe Köln das Projekt EinzigArtig konzipiert. Svenja Merckel stellt es vor.

Mikrochips gibt es nicht nur in Computern. Sie halten in Form von Implantaten auch Einzug in unseren Organismus. Hochentwickelte chipgesteuerte Bein- oder myoelektrische Armprothesen verwischen die Grenze zwischen Technik und Körper. Die schöne neue Welt mit uneingeschränkten Möglichkeiten ist auch ein Thema für Künstler. Die Kölner mixed-abled Tanzcompany Din A 13 testet unter dem Titel „techNOlimits“ die Grenzen dessen aus, was heute schon möglich ist oder morgen Alltag sein könnte. Christina Löw hat sich das Projekt genauer angeschaut und nachgefragt.