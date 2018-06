Magazin Rheintime

Der Zirkus MiniMumm gehört zu den ältesten Kinder- und Jugendzirkussen in Köln. Bald heißt es im MiniMumm wieder „Vorhang auf!“. Kirsty Werheit hat sich bei einer Probe im Bürgeramt Kalk für uns umgesehen und umgehört.

Außerdem geht es heute um die Nachwuchs-Reporter von News4U, die sich mit der Via Culturalis auseinander setzen.

Via Culturalis ist eine Maßnahme des „Städtebaulichen Masterplans Innenstadt Köln“ und beschreibt das Vorhaben, die ober-, unter- und überirdischen Zeitebenen und Zeitspuren von zwei Jahrtausenden Stadt- und Kulturgeschichte im öffentlichen Raum, zwischen dem Kölner Dom im Norden und der romanischen Kirche St. Maria im Kapitol im Süden, sichtbar und begreifbar zu machen.