Magazin Rheintime

Wie sind Ökosysteme aufgebaut, wie überwintern Tiere, wie sieht eine Kartoffelpflanze aus? Das und vieles mehr können Kölner Schüler in der Freiluga ganz praktisch erfahren. Für die Öffentlichkeit ist die Freiluga nur einmal im Jahr zugänglich, und zwar zum Tag der offenen Tür. 2018 fand er Mitte Juni statt, Interessierte müssen sich daher bis zum nächsten Sommer gedulden – oder sich von ihren Kindern erzählen lassen, welche Wunder es dort zu entdecken gibt. Kirsty Werheit berichtet.

Vier Jahre lang tourte der Entertainer, Musiker und Schauspieler Ron Williams mit einem Stück über Nelson Mandela durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Hundert Jahre alt wäre er in diesem Monat geworden– der große Freiheitskämpfer und spätere Präsident von Südafrika. Er liebte die Musik und die südafrikanische Band „Satori“ versteht es wie keine andere, den typischen Township Soul, Blues und Jazz mit einem eigenen Groove auf die Bühne zu bringen. Zu Ehren ihres Vorbildes, des großen Politikers Nelson Mandela, den seine Anhänger liebevoll „Madiba“ nannten, tourten sie im Frühsommer 2018 gemeinsam mit Williams mit ihrem Programm „Madiba 100“ durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. In Köln machten sie im Mai Station in der Lutherkirche in der Südstadt und Jutta Hölscher war für uns dabei.