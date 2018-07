Magazin Rheintime

Manchmal macht man auch in Köln wirklich schöne Entdeckungen! Wie den Biogarten der Volkshochschule in Dellbrück, den es schon 30 Jahre gibt. Wir bringen Sie hin…und dann entführen wir Sie in die weite Welt, mit den beiden Kölner Filmemachern Susanne Hinz und Christian Wenzel. In ihrem Dokumentarfilm "elama – Leben am 24. Längengrad" begleiten sie zufällig getroffene Menschen in ihrem Alltag. Sie bewegen sich auf dieser Reise entlang des 24. Längengrades durch Europa und sammeln dabei zahlreiche Eindrücke, Lebensentwürfe und Gedanken.