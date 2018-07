Magazin Rheintime

Es wird immer schwieriger, in Deutschland einen Kita-Platz für sein Kind zu finden. Das gilt bundesweit, aber für Großstädte ganz besonders. Die Wartelisten werden immer länger, und das alles, obwohl es einen Rechtsanspruch auf einen KiTa Platz für jedes Kind gibt. Welche Erfahrungen machen Eltern ganz konkret in dieser Situation? Valeria Lyu berichtet.

In Köln gibt es zwei Telefonseelsorgestellen: Die katholische und die evangelische. Wer sich diese Arbeit zutraut und künftig ehrenamtlich Menschen am Telefon beraten möchte, kann sich jederzeit bei der Seelsorgestelle bewerben oder auch unverbindlich Interesse äußern und Infomaterial anfordern. Ehrenamtliche Mitarbeiter werden immer gebraucht.