Magazin Rheintime

Wer in Köln eine Wohnung sucht, weiß wie schwer es ist, eine passende und bezahlbare Wohnung zu finde, auch wenn ein sicheres Einkommen vorhanden ist. Wieviel schwerer muss die Wohnungssuche für alle sein, die ohne Arbeit und ohne festen Wohnsitz in Köln nach einer Bleibe suchen...Seit ein paar Monaten gibt es dafür das Projekt Viadukt:

Eine Sozialarbeiterin und zwei Immobilienkaufleute bringen ehemals wohnungslose Menschen mit Vermietern zusammen – und das mit Erfolg, wie Martina Schönhals bei ihrer Recherche festgestellt hat.

Seit 2016 gibt es in Nippes das „WINHaus International“. In einer ehemaligen Pfarrwohnung der evangelischen Gemeinde können Geflüchtete und Nippeser Nachbarn in Kontakt kommen und sich gegenseitig unterstützen. Hier wird gekocht und geklöhnt, die Menschen kommen zusammen. Max Rohwer war für uns dort.