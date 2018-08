Magazin Rheintime

Das alte Stadtteiltheater in Ehrenfeld hieß früher einmal Arkadas-Theater und später Theater der Kulturen.

Seit einem knappen Jahr bietet es unter seinen neuen Leitern Bettina Montazem und Richard Bargel eine vielfältige Palette an Eigenproduktionen, Konzerten, Gastspielen, Debatten und Lesungen. Die neuen Leiter erfüllten sich damit einen Herzenswunsch und arbeiten mit einem hohen politischen Anspruch. Jutta Hölscher hat sie in ihrem neuen Domizil besucht.