Radio Erft

Wir berichten heute über die Handyaktion NRW, die landesweit dafür sorgt, dass ausrangierte Handys fachgerecht entsorgt werden. So können vielen kostbare Materialien aus unseren Handys und Smartphones wie Gold, Silber, Kupfer etc. wiederverwendet werden. Die Initiative leistet so einen wertvollen Beitrag für den Umweltschutz.

Später schauen wir beim allseits populären Gebetsfrühstück im CJD Frechen vorbei und in der zweiten Hälfte unserer Sendung gehts in das Gewandhaus nach Hürth. In diesem Sozialkaufhaus, dass vor kurzem an die Sophienhöhe in Hürth umgezogen ist, verkaufen Ehrenamtliche zu kleinen Preisen Kleidung an Bedürftige.