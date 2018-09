Magazin Rheintime

Heute nehmen wir Sie mit auf „Die dunklen Straßen von Köln“. So heißt der neueste Kriminalroman der Kölner Autorin Myriane Angelowski Wie auch bei einigen ihrer anderen Werke stehen im Mittelpunkt der Geschichte die Kommissarinnen Maline Brass und Lou Vanheyden. Christina Löw hat sich für uns mit der Autorin getroffen und mit ihr über das Schreiben und natürlich über ihren neuen Krimi gesprochen.

Vor kurzem fand anlässlich des Weltkindertages in Köln ein großes Fest entlang der Rheinpromenade statt, welches von der Stadt Köln mit organisiert wurde. Das stand in diesem Jahr unter dem Motto "Freiräume für Kinder und Jugendliche". Eine gute Gelegenheit für unsere Reporterin Katharina Göke, Mitglied der Jugendredaktion "News4You", zwei Mitarbeiterinnen des Amtes zu treffen und sie zum Motto und ihren sonstigen Aufgaben zu befragen.