Magazin Rheintime

Einmal im Monat finden unter dem Titel „Masters of Ceremonies“ Jugendgottesdienste in Köln statt. Einen ganzen Tag bereiten die Konfirmanden unter der Leitung der Vikare Tim Lahr und David Borgardts einen Gottesdienst zu einem selbst gewählten Thema vor. Wir berichten. August Sander gilt als einer der Wegbereiter der modernen Fotografie. Zum ersten Mal seit 5 Jahren zeigt die Photographische Sammlung der SK Stiftung Kultur wieder eine große Ausstellung seiner „Menschen des 20. Jahrhunderts“. Felix Eichert hat sie für uns besucht.

Dort, wo im letzten Wintersemester das studentische Leben durch die Räume der Evangelischen Studierenden Gemeinde tobte, hört man jetzt nur noch Baulärm. Das Haus wird von Grund auf saniert. Wir verraten Ihnen, wo und wie das Team von Pfarrerin Christiane Neufang eine neue Heimat gefunden hat.

Alle 4 Jahre sind Presbyteriumswahlen, die nächsten finden 2020 statt. Nicht mehr lang und die Gemeinden machen sich wieder auf die Suche nach Personen, die sich zur Wahl stellen wollen – die Suche nach geeigneten Kandidaten hat immer einen langen Vorlauf. Nicht ohne Grund, denn Presbyter übernehmen in der evangelischen Kirche vielfältige Aufgaben.