Magazin Rheintime

Am 23. September wurde in Köln der Weltkindertag gefeiert. Dieses Jahr stand er unter dem Motto „Freiräume“. Auch UNICEF war mit einem Stand vertreten. Dabei war das Hauptziel, mehr Aufmerksamkeit für Kinderrechte herzustellen.

Die Jugendredaktion New4You war für uns und für Sie dabei. Das Klima in Deutschland wird rauher, das ist nach den Ereignissen in Chemnitz im September deutlich zu spüren. Im Rahmen der Domwallfahrt 2018 vor zwei Wochen setzte eine ökumenische Friedenstagung Impulse für ein friedliches Zusammenleben. Unser Reporter Felix Eichert hat sie für uns besucht.