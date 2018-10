Magazin Rheintime

Seit 2008 gibt es in der Kölner Südstadt ein besonderes Theaterprojekt: Unter dem Namen „Spätschicht“ spielen hier theaterbegeisterte Kölnerinnen ab 68 Jahren. Seit 2008 gibt es das Projekt an der „Comedia Schauspielschule“.

Max Rohwer berichtet für Studio ECK.

Vor gut 30 Jahren fanden sich Pädagoginnen, Sozialarbeiterinnen, Journalistinnen und Rechtsanwältinnen in Köln zusammen, um eine Initiative aufzubauen, die sich für die Interessen und Rechte von Mädchen und jungen Frauen einsetzt. Außerdem wollten sie konkrete Hilfe für Mädchen und junge Frauen in Krisen und schwierigen Lebenssituationen anbieten. Daraus wurde der gemeinnützige Verein Lobby für Mädchen e.V., der nun sein Jubiläum feiert. Christina Löw hat sich mit den Frauen von Lobby für Mädchen über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Mädchenarbeit in Köln unterhalten.