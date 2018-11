12 Mädchen im Alter von 10 bis 15 Jahren haben in der 2. Herbstferienwoche am Radioprojekt „Girls ON AIR“ teilgenommen. Die Teilnehmerinnen erlernten den Aufbau einer Radiosendung und wie man eine Umfrage, ein Interview und einen redaktionellen Beitrag erstellt. Mit professionellen Aufnahmegeräten ging es raus auf die Straße um O-Töne aufzunehmen. Die Mädchen beschäftigten sich mit dem Thema „Sicherheit im Internet“ und machten selbst eine Challenge, indem sie für eine bestimmte Zeit auf ihr Handy verzichteten und reflektierten ihr eigenes Verhalten im Netz.

Über das girlspace:

Welche Informationen über mich sollte ich auf keinen Fall ins Internet stellen? Wie funktioniert ein Audioschnittprogramm? Was kann ich Kreatives mit meinem Handy anstellen? Antworten auf diese und ähnliche Fragen finden Kinder und Jugendliche im girlspace. Seit nunmehr fast 20 Jahren besteht das girlspace in Köln als medienpädagogische Einrichtung speziell für Mädchen und junge Frauen.