Magazin Rheintime

Düxer Strickkunst heißt ein offenes Angebot im Bürgerzentrum Deutz. Dort wird nicht einfach nur gestrickt, sondern auch der öffentliche Raum in Gemeinschaftsarbeit gestaltet. In der Vorweihnachtszeit arbeiten alle zusammen auf ein Ziel hin: den Stand am 17. und 18. Dezember auf dem Weihnachtsmarkt am Roncalliplatz. Allerlei Dekoratives – natürlich selbst gestrickt oder gehäkelt – ist dort gegen eine Spende erhältlich, mit der die eifrigen Damen das Kölner Kinder- und Jugendhospiz unterstützen. Bei der Düxer Strickkunst können alle zwischen 1 und 100 Jahren mitmachen. Anne Siebertz berichtet.

Im Juli 2017 hat der Rat der Stadt Köln für die Erweiterung des NS-Dokumentationszentrums im EL-DE-Haus gestimmt. Durch die Anmietung der beiden oberen Etagen im EL-DE-Haus kann das NS-DOK nun mit dem Konzept eines „Hauses für Erinnern und Demokratie“ ein modernes Angebot zur Demokratieförderung entwickeln und die pädagogische Arbeit sowie die Bildungsangebote ausbauen. Christian Klein berichtet für Studio ECK.