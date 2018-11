Radio Erft

Ruth Marten aus New York machte mit ihrer subtilen Bearbeitung von alten Stichen international Furore.

„Ruth Marten – Dream Lover“ heißt die Retrospektive der New Yorker Künstlerin im Max Ernst Museum in Brühl. 200 Werke aus 5 Jahrzehnten kreativen Schaffens sind in der Ausstellung versammelt, Objekte, Gemälde, Illustrationen und ihre Bearbeitungen alter Drucke. Anläßlich der Ausstellungseröffnung war die Künstlerin vor Ort und erzählte Kirsty Werheit von ihrem Schaffensprozess.

Auch das Jahr 2018 endet wieder mit erfolgreichen Ausbildungsabschlüssen im CJD Berufsbildungswerk Frechen, in dem junge Menschen mit Förderbedarf eine Ausbildung in 30 Berufen absolvieren. Birgit Niclas war bei der Abschlussfeier für die Absolventen und hat sich umgehört und Eindrücke gesammelt.

Die Johannes-Kirchengemeinde und die Matthäus-Kirchengemeinde in Hürth wollten nicht länger getrennt sein und schritten zur Tat. 2012 begann ihre Annäherung, seit dem Jahr 2015 sind sie offiziell vereint. Wie sie nun zusammen wirken, darüber berichtet Kirsty Werheit.