Magazin Rheintime

Das eigene Wissen mit anderen zu messen oder auch gemeinsam im Brainstorming die Lösung zu komplexen Fragen zu finden öffnet den Horizont und festigt die Gemeinschaft. Dies zeigt auch der Erfolg der Einstein-Party in Köln, die im November zum 18. Mal stattfand.Kirsty Werheit hat für uns vorbeigeschaut.

Andrea Lucas und Thomas Marey machen schon seit 30 Jahren Bühnenkunst für ein junges Publikum. Sie kommt vom Tanz, er von der Musik und im Theater treffen sie sich. Nach einigen Jahrzehnten an diversen Theatern und in verschiedenen Produktionen haben die beiden in diesem Jahr das „Wolkenstein Theater für Kinder“ gegründet, um ihre Ideen unter eigener Regie umsetzen zu können. Christina Löw war bei einer der Aufführungen dabei.