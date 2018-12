Magazin Rheintime

Mehr als ein Dutzend Weihnachtsmärkte laden in diesen Adventswochen wieder zum Bummeln und Gucken, Kaufen und Glühweintrinken ein. Aber welcher Weihnachtsmarkt eignet sich besonders für Kinder? Unser Jugendreporter Tom Eggemann hat sich auf dem größten Weihnachtsmarkt in Köln – „Heinzls Wintermärchen“ auf dem Alter Markt und dem Heumarkt – mit Blick auf die jüngsten Gäste umgegschaut und umgehört. Zum elften Mal findet am Samstag im Kölner „Theater die Wohngemeinschaft“ das „gegenlichtlesen“ statt. Seit 2010 widmen sich die Lese-Abende der „spannenden, spektakulären und unterhaltsamen Literatur“ und wollen eine Abwechslung zur klassischen Autorenlesung bieten. Max Rohwer berichtet.„Fast Fashion- die Schattenseiten der Mode“ . Unter dieser Überschrift ist zur Zeit eine Themenausstellung über die globalen Verflechtungen der Textilindustrie und ihre Auswirkungen auf Mensch und Umwelt im Museum für Völkerkunde in Köln zu sehen. Warum gibt es heute T-Shirts zu kaufen, die nicht mehr als eine Tasse Kaffee kosten? Wer profitiert davon und wer zahkt den Preis? Jutta Hölscher hat sich einer Führung im Museum angeschlossen und eine Filmemacherin getroffen, die sich intensiv mit dem Thema beschäftigt hat.