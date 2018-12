Magazin Rheintime

Wer das Arbeitsleben hinter sich und die Rente erreicht hat, muss sich nicht langweilen. Manche Rentnerinnen gehen jede Woche in die Schule, nicht um zu lernen, sondern um Streit zu schlichten. Schulmediation heißt diese Arbeit, die seit gut einem Jahr auch in Köln geleistet wird. Hartmut Leyendecker hat mit zwei Mitarbeiterinnen der Kölner Regionalgruppe des Vereins „Seniorpartner in School“ gesprochen.

Seit 10 Jahren wird in der evangelischen Clarenbach-Kirchengemeinde in Braunsfeld und Müngersdorf die Tradition des „lebendigen Adventskalenders“ gepflegt. Jeden Abend in der Adventszeit trifft sich die Gemeinde dann an einem anderen Haus, um ein geschmücktes Fenster zu bewundern. Max Rohwer war für uns dabei.