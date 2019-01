Projekt Opernwerkstatt am Rhein

Studio Eck gab in der heutigen Sendung einen kleinen Einblick in die neue inklusive Produktion der Opernwerkstatt am Rhein: „Antike Helden – consider them armed and dangerous“. Das Stück gibt es nicht nur als Hörspielfassung, sondern auch als Bühnenversion begleitet von Livemusik und einer Sandmalerin. In beiden Fassungen ist es für Schüler ab Mittel- oder Oberstufe geeignet, zur Nachbearbeitung im Unterricht stellt die Opernwerkstatt eine Mappe mit Materialien zur Verfügung. Aber Vorsicht: Nicht alle Heldengeschichten sind so jugendfrei wie die in unserer Sendung vorgestellten.