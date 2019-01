Magazin Rheintime

In Köln soll ein Zentrum für gelebte Demokratie entstehen. Dazu hat sich vor einigen Wochen ein Verein gegründet, der diese Idee in die Realität umsetzen will. Worum es dabei geht berichtet Christian Klein, der mit Alexander Trennheuser von „Mehr Demokratie e.V.“ und Andreas Müller von „Democracy International e.V.“ über dieses Projekt gesprochen hat.

Das Fantasy Filmfest ist eines der bedeutendsten Genre-Filmfestivals der Welt. In Deutschland gibt es kein vergleichbares Festival. Am Wochenende ist es wieder soweit: Im Residenz-Kino finden die White Nights statt – 10 Filme voller Grusel, Schock und Unterhaltung.Sarah Klee hat mit Rainer Stefan gesprochen. Er ist der Gründer und Leiter des Fantasy Filmfests.