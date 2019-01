Radio Erft

Dass aus jedem Wasserhahn zuhause sauberes Trinkwasser fließt, ist für uns schon lange selbstverständlich. Wieviel Aufwand das bedeutet, ist vielen aber nicht bewusst. Wir haben uns die Wasserversorgung in Hürth einmal genauer angeschaut. 2019 wird im CJD Berufsbildungswerk Frechen ein neuer Ausbildungsberuf eingeführt. Der offizielle Titel lautet „Fachpraktiker für personenbezogene Serviceleistungen“. Was sich dahinter verbirgt, erfahren Sie später. Außerdem haben wir mit der Kinderärztin Kristina Langhammer über ihren Einsatz in Sierra Leone für die gemeinnützige Organisation German Doctors gesprochen. In den Armutsregionen der Erde wie Kenia, Sierra Leone oder Bangladesch kümmern sich die German Doctors um Menschen, die sonst keine Chance auf eine medizinische Versorgung hätten. Alle Ärzte engagieren sich ehrenamtlich und über einen planbaren und begrenzten Zeitraum von sechs Wochen.