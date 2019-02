Magazin Rheintime

Köln kann auf eine ereignisreiche 2000jährige Geschichte zurückblicken. Zu ihrer Erforschung trägt seit Jahrzehnten eine aktive Szene von freien Historikern bei. Diese wünschen sich seit Jahren mehr Unterstützung durch die Stadtverwaltung. Um das zu erreichen, haben zahlreiche freie Historiker einen Bürgerantrag eingebracht, in dem die Schaffung eines Referats für Stadtgeschichte im Kulturamt gefordert wird. Wir berichten. Wenn Vereine gute Dinge tun wollen, brauchen sie Geld. Das fällt auch in Köln nicht vom Himmel. Fördermittel muss man einwerben, und das fortlaufend, wenn ein Projekt nicht auf halber Strecke scheitern soll. Hartmut Leyendecker hat eine Stiftung gefunden, die den Vereinen auf neue Art hilft. Nicht mit dem vollen Geldsack, sondern mit einem leeren Sack und der Methode, ihn mit Geld zu füllen.

Köln ist eine internationale Stadt: Mehr als ein Drittel der Kölnerinnen und Kölner haben ihre Wurzeln im Ausland und jedes Jahr zieht es Menschen aus aller Welt in die Metropole am Rhein. Die größte Herausforderung für die neuen Rheinländer ist oft die Sprache. Hilfe beim Deutsch lernen und ankommen in Köln finden sie im „Sprachraum“ der Stadtbibliothek Köln.

Max Rohwer berichtet. Am 19. Januar konnte Deutschland 100 Jahre Frauenwahlrecht feiern. Am Jahrestag warf eine Lesung im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Offene Gesellschaft“ in der Trinitatiskirche einen Blick zurück. Diese Veranstaltungsreihe nimmt sich regelmäßig unterschiedlicher Themen an, immer unter der Fragestellung: „Wie wollen wir in Zukunft in Verschiedenheit zusammenleben?“ und mit der Aufforderung: „Treten Sie ein, finden Sie Ihren Platz!“.

Kirsty Lyu war für uns dabei.