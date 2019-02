Magazin Rheintime

Der Kohleausstieg ist ein heiß diskutiertes Thema. Einerseits wird in Deutschland immer weniger Kohle gefördert, andererseits immer mehr Kohle aus Ländern importiert, in denen der Kohleabbau mit Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung verbunden ist. Eine Veranstaltung in der Melanchthon-Akademie hat die Hintergründe beleuchtet. Christian Klein berichtet. Ein Blick aus dem Fenster genügt. Das Smartphone beleuchtet die Gesichter von Jung und Alt. Der Umgang mit Social Media und Messengerdiensten gehört bereits für 12-Jährige zum Alltag. In praktisch allen Familien sind Smartphones, Computer, Laptop und Internetzugang vorhanden. Für Eltern und Pädagogische Fachkräfte heißt dies, sich vermehrt medienpädagogisches Knowhow zuzulegen. Die Fachstelle für Jugendmedienkultur NRW bietet ab sofort wöchentlich Orientierung und praxistaugliche Konzepte mit dem neuen Videoformat „Jugendhilfe-Navi.“

Claudia Mooz hat sich das Navi genauer angesehen.