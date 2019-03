Heute widmen wir uns eine ganze Stunde lang dem Thema Barrierefreiheit. Zuerst geht es um die Aktion „100 Rampen für Köln“ der Projektgruppe frank und frei vom Verein Junge Stadt Köln. Ziel des Vereins Junge Stadt Köln ist es, junge Bürger aktiv an der Gestaltung ihres Lebensraums teilhaben zu lassen.

Wer unter einer Augenerkrankung leidet oder blind ist, braucht technische Hilfsmittel, um im Alltag zurechtzukommen.

Die Augenheilkunde hat zwar rasante Fortschritte gemacht in den letzten Jahrzehnten. Aber immer noch gibt es viele Erkrankungen, die zur Blindheit führen, weil ihre Ursachen noch nicht erforscht sind und es keine ausreichenden Therapien gibt. Um die Forschungstätigkeit zu unterstützen, gibt es am Zentrum für Augenheilkunde der Uniklinik Köln den Förderverein „Forschung für das Sehen“. Martina Schönhals sprach mit Anne Christine Kerp, die sich ehrenamtlich im Vereinsvorstand engagiert und selbst nicht mehr gut sehen kann. In der zweiten Hälfte der Sendung können Sie uns ins Deutzer Bürgerzentrum begleiten, um dort zu schauen, wie es dort um die Barrierefreiheit steht. Außerdem beleuchten wir die Technik der Induktionsschleifen für Hörgeschädigte. Damit können sie ohne fremde Hilfe an Veranstaltungen teilnehmen. Stimmt die Infrastruktur nicht, bleiben sie akustisch sozusagen vor der Tür. Dr. Norbert Böttges von der EUTB-Beratungsstelle für Menschen mit Hörbehinderungen Köln kennt das Problem aus eigener Erfahrung. Wir sprechen mit ihm.