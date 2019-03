Magazin Rheintime

Schlechte Nachrichten geben den Takt vor in der Informationsgesellschaft. Jedes Medium, ob Fernsehen, Internet oder Radio nährt sich von Ihnen, denn sie sorgen für Aufmerksamkeit und hohe Klickzahlen. Doch bildet ihre Allgegenwart die Realität ab? Ist wirklich alles so schlecht? Studio Eck ist Anhänger des konstruktiven Journalismus – denn es ist nicht alles so schwarz, wie es scheint. Wir berichten über Menschen und Initiativen, die nach Lösungen für aktuelle Entwicklungen sorgen und einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten.

Die Kölner Autorin Andrea Karimé schreibt – und veröffentlicht – seit rund 13 Jahren Kinderbücher, die bei verschiedenen Verlagen erschienen sind. Im Herbst 2018 hat sie für ihr Werk „King kommt noch“ zusammen mit dem Illustrator Jens Rassmus den Kinderbuchpreis NRW gewonnen, den das Land Nordrhein-Westfalen an attraktiv gestaltete Bücher vergibt, die zum Vorlesen geeignet sind und zum Selberlesen herausfordern. Christina Löw hat sich für uns mit Andrea Karimé getroffen und mit ihr über das Schreiben allgemein, aber vor allem über das Besondere an ihren Kinderbüchern gesprochen.