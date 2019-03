Radio Erft

Jeden Dienstag abend klingen rhytmische, beschwingte oder ruhigereTöne aus einem Raum unter der evangelischen Martin-Luther-Kirche in Hürth-Efferen. Der Grisetten-Chor probt hier jede Woche für anderthalb Stunden. Manchmal singen die Sängerinnen und ein Sänger auch oben in der Kirche, beispielsweise zum Dankeschön-Tag für die Ehrenamtler am vergangenen Reformationstag. Dort hörte ihn auch unsere Reporterin Jutta Hölscher und wurde neugierig. Sie hat den Chor an einem Probenabend besucht und zugehört. Im CJD Berufsbildungswerk Frechen, in dem junge Menschen mit Förderbedarf eine Ausbildung in 30 Berufen absolvieren, werden auch angehende Jugend- und Heimerzieher ausgebildet. Was das Besondere an der Ausbildung ist und wie sie gestaltet ist, hat Birgit Niclas herausgefunden.