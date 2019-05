Magazin Rheintime

Am Sonntag ist es soweit: Sie dürfen Ihr Kreuzchen für Europa setzen. Doch welche Länder gehören zur EU? Mit welchen Themen beschäftigt sich das Parlament in Brüssel? Und wie funktioniert so eine Wahl überhaupt? Mit diesen Fragen haben sich Jugendliche aus dem TREFFER, dem Jugendhaus der Diakonie in Köln-Buchheim beschäftigt. Mädchen und Jungs aus Deutschland, aus Syrien und aus dem Irak haben zur Europawahl eine Klangcollage erarbeitet. Die vierteilige Diskussionsreihe „Kirche diskutiert anders“ lädt politische Akteure und Bürger zum Gespräch im Braunkohlerevier. Studio Eck berichtet von der zweiten Veranstaltung im Gemeindezentrum in Kerpen.