Magazin Rheintime

Immer in der zweiten Woche der Sommerferien organisiert das Bürgerzentrum Deutz ein einwöchiges Mehrgenerationenvariété für Menschen jeden Alters, ob mit oder ohne Behinderung. In acht Workshops kann man etwa Zaubern, Rhönrad fahren oder Luftakrobatik lernen, an einem Theater- und einem Jonglageworkshop teilnehmen, gemeinsam trommeln und Vieles mehr. Wir berichten.

Immer mehr Menschen möchten Bienen halten. Insbesondere unter Städtern und Städterinnen steigt das Interesse für die Bienenhaltung. Und da Imkern gelernt sein will, werden auch immer mehr Imker-Kurse angeboten, die zugleich theoretisches wie praktisches Wissen vermitteln. Kerstin Kopp von der Imkerei Rheinblüte bietet seit Anfang dieses Jahres Kurse speziell für Frauen an. Christina Löw hat sie am Lehrbienenstand in Köln-Chorweiler besucht.