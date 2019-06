Magazin Rheintime

Vor 40 Jahren wurde im Freien Werkstatttheater Köln das Altentheater als erstes seiner Art in der Bundesrepublik gegründet. Im Laufe der Jahrzehnte wurde es bundesweit und international bekannt, setzte viele Impulse und erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Im Jubiläumsjahr spielen heute 25 Frauen und Männer zwischen 67 und 91 Jahren im Ensemble, das von Dieter Scholz und Ingrid Berzau geleitet wird. Jutta Hölscher hat die beiden und weitere Akteure auf der Jubiläumsfeier getroffen und mit ihnen gesprochen.

Mathias Bonhoeffer ist Pfarrer an der Kartäuserkirche der Kölner Südstadt. In dem Stück „Jossels Rakovers Wendung zu Gott“ von Zvi Kollitz ringt er als Protagonist Jossel Rakover, als einer der letzten Überlebenden des Aufstandes im Warschauer Ghetto, mit dem Leben und seinem Glauben an Gott. Die Inszenierung eignet sich als Klassenzimmerstück und kam bereits beim Sommerblut-Festival zur Aufführung.