Magazin Rheintime

An sonnigen Tagen zieht es viele Kölner und Kölnerinnen – verständlicherweise – nach draußen in die öffentlichen Parks. Allerdings bleibt nach dem Grillen und Klönen und erst recht nach größeren Veranstaltungen oft Müll zurück. Was kann man dagegen tun? Einiges. Neben vielen einzelnen Menschen, die spontan eine Tüte aufheben, an der sie vorbeilaufen oder die zerbrochene Bierflasche vom Fahrradweg entfernen, gibt es mittlerweile auch Gruppen, die sich über Facebook zum Aufräumen verabreden. Das Kölner-Rhein-Aufräum-Kommando-Einheit, kurz K.R.A.K.E., zählt schon 1.800 Mitglieder. Wir berichten. „Was für ein Vertrauen“. So lautete die Losung des Deutschen Evangelischen Kirchentages in Dortmund, bei dem auch viele Kölnerinnen und Kölner mitwirkten. Unter anderem 175 Jugendliche aus den vier Kölner Kirchenkreisen, die beim „Kölner Treff“ ehrenamtlich mitarbeiteten. Martina Schönhals hat sie im „Zentrum Jugend“ besucht.