Radio Erft

Seit 2016 ist die Christophorus Schule, das Berufskolleg im CJD Berufsbildungswerk Frechen, in dem 250 junge Menschen in 30 Berufen ausgebildet werden, Mitglied im Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“.

Die Auseinandersetzung mit Rassismus und Diskriminierung stellt eine Daueraufgabe dar. Deshalb arbeitet das CJD Berufskolleg mit jährlich wiederkehrenden Aktionen daran, um negative Energien, in positive umzuwandeln. Da das Smartphone heutzutage ein ständiger Begleiter von vor allem jungen Leuten ist, gab es Im Frühjahr 2019 eine Projektwoche zum Thema „Chancen und Risiken der Smartphone Nutzung“ mit vielen Aktionen rund um das Smartphone. Wir berichten.

Mit der vierteiligen Veranstaltungsreihe „Energiewende und wir - Kirche diskutiert anders“ lud die Evangelische Kirche in Köln und Region Vertreter von Wirtschaft, Politik und Kirche sowie die Bürger zum Gespräch ins Braunkohlerevier. Thema des zweiten Diskussionsabends Anfang Mai war „Energiewende 2040 – Leben in der Region“. Hierbei ging es insbesondere um die wirtschaftliche Entwicklung vor Ort. Welche neuen Wege die Kommunalpolitik dahingehend aktuell beschreitet, davon berichteten die Bürgermeister von Bedburg und Elsdorf.

Anbau von Obst, Gemüse und Zierpflanzen ganz ohne den Einsatz von Pestiziden: ein hehres Ziel, das sich viele Menschen sicherlich wünschen würden. In Erftstadt ist jetzt ein Bündnis angetreten, das sich genau dieses Ziel auf die Fahnen geschrieben hat. Dort wird nicht locker gelassen, bis auch der letzte davon überzeugt ist, dass Gärten, Grünflächen und Ackerfläche ohne Pestizide auskommen: Privatleute, Landwirte, die öffentliche Hand, alle werden mit ins Boot genommen.

Farbenfroh, doppelbödig, humorvoll und kritisch, so präsentiert sich die portugiesische Künstlerin Joana Vasconcelos im Max Ernst Museum. Was die Besucher in ihrer Ausstellung „Maximal“ erwartet, davon gibt Kirsty Lyu einen kleinen Eindruck. Sie begleitete Joana Vasconcelos im Rahmen einer Pressekonferenz durch