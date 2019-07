Magazin Rheintime

In der Steinstraße 12 im Pantaleonsviertel existiert seit 2 Jahren der Schreibraum Köln, ein städtisch geförderter Coworking-Space für professionell Literaturschaffende. Neben dem „writer’s room“ in Hamburg ist dies bundesweit erst das zweite Angebot dieser Art. Christina Löw hat sich vor Ort umgeschaut und mit Anja Fröhlich, der Betreuerin des Schreibraums Köln, sowie zwei Kölner Autorinnen gesprochen.

„Älter werden in Klettenberg - was wünschen Sie sich dafür?“ So lautet die zentrale Frage am Informationsstand verschiedener Institutionen an vier Samstagen auf dem Klettenberger Wochenmarkt im Juni und Juli.

Die Infostände sind erste Bausteine einer systematischen Bürgerbefragung zur Situation und den Wünschen älterer Menschen im Stadtteil Klettenberg. Die Auswertung der Fragebögen wird am 11. September vorgestellt bei der Auftaktveranstaltung zum städtischen SeniorenNetzwerk Klettenberg.