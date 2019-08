Magazin Rheintime

Was früher ein Jugendzentrum war, hat sich heute zu einem der größten Jugend- und Gemeinschaftszentrum für Jedermann entwickelt: die Glashütte in Trägerschaft der Jugz gGmbH im rechtsrheinischen Porz wartet mit zahlreichen Angeboten für Jung und Alt, für Menschen mit und ohne Behinderung auf. Studio ECK zeigt, wie dort Barrierefreiheit ein selbstverständliches Element aller Angebote ist. Jeden Mittwochabend bietet die Antoniterkirche auf der Schildergasse Gelegenheit, dem hektischen Treiben der Großstadt zu entfliehen. Unter dem Motto „Innehalten in der Wochenmitte“ lädt die Kirche dann zur „Komplet“ – dem traditionellen Nachtgebet. Wir waren für Sie dabei.