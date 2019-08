Magazin Rheintime

Das Netzwerk Ceno (Centrum für nachberufliche Orientierung) aus Deutz hält attraktive Möglichkeiten u. a. für Menschen bereit, die sich im Übergang zwischen Beruf und Ruhestand ehrenamtlich für die Gesellschaft engagieren möchten. Mitmachen kann man unter anderem bei den Ausbildungs- und Chancen-patenschaften oder bei interkulturellen oder intergenerativen Theaterprojekten wie „Der Geschmack von Sprache“ oder „Balladen mit Sahnehäubchen“. Anne Siebertz hat sich das genauer angesehen. Christian Klein berichtet außerdem über JACK IN THE BOX, einen gemeinnützigen Verein für Beschäftigungsförderung in Köln-Ehrenfeld. JACK IN THE BOX e.V. bietet Arbeitsmarktdienstleistungen

an, die von der beruflichen Beratung über die an den Bedürfnissen, Interessen und Fähigkeiten orientierte Beschäftigung von Arbeitssuchenden bis hin zur Unterstützung bei der Stellensuche reichen. Darüber hinaus organisiert der Verein kreative Upcycling-Projekte im Rahmen von Sozialer Arbeit.