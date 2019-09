Radio Erft

Tim und Struppi, Lucky Luke, Asterix und Obelix oder die Peanuts – auch die Comic-Welt jenseits von Walt Disney wimmelt von interessanten Persönlichkeiten. Manche der Welten, in denen sie leben, sind recht einfach gestrickt. Andere, wie etwa viele Mangas oder die Marvel-Reihe, wagen sich in komplexere Tiefen. Regelrecht surreal muten hingegen die Comics an, die Jean Giraud alias Moebius geschaffen hat. Sein herausragendes Werk läßt sich nun bis zum 16. Februar 2020 in einer Ausstellung im Max Ernst Museum erleben. Einen Erwachsenenchor gibt es in fast jeder evangelischen Kirchengemeinde. Ein Kinderchor, bei dem schon die Allerkleinsten dabei sein dürfen, ist eher selten. Veronika Metzger wuchs in der Evangelischen Gemeinde Hürth auf, engagierte sich ehrenamtlich in der Kinder u. Jugendarbeit, studierte Kirchenmusik und ist seit rund 15 Jahren Kantorin ihrer Heimatgemeinde. Genauso alt ist der Kinderchor, den sie damals gründete und bis heute leitet, die Kantorei-Spatzen. Wir haben sie besucht. Im CJD Berufsbildungswerk Frechen, in dem 250 junge Menschen mit Förderbedarf eine Erstausbildung mit Kammerabschluss in 30 verschiedenen Berufen absolvieren, begann im Januar dieses Jahres die Maßnahme „Chance Zukunft“, die vom Jobcenter gefördert wird. Sozialpädagogen im CJD in Frechen arbeiten gemeinsam mit den Mitarbeitenden der Jobcenter daran, junge Menschen ohne Perspektiven, wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Birgit Niclas hat sich informiert, worum es bei der Maßnahme geht.