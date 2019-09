Magazin Rheintime

Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs sind fast 75 Jahre vergangen. Aber immer noch werden in Köln Blindgänger im Erdreich gefunden, zumeist bei Bauarbeiten. Zuletzt war der Stadtteil Ehrenfeld betroffen. Christian Klein berichtet für Studio Eck über die Probleme, die die Evakuierung von fast 5000 Menschen mit sich bringt und erklärt, warum vor allem in Köln immer noch viele Blindgänger gefunden werden. Wie oft würden wir gern einen Blick zurück werfen, um zu verstehen, wie sich eine Situation entwickelt hat? Der Verein „Köln im Film“ bietet in den nächsten drei Wochen in drei Kölnre Kinos Gelegenheit zum Rückblick auf die Stadt Köln und ihre Eignung als „neue Heimat“ für Menschen, die zu uns kamen, um hier eine Weile zu arbeiten. Und letztlich oft dauerhaft blieben. Hartmut Leyendecker hat sich bei den Organisatorinnen erkundigt, was zu sehen sein wird.