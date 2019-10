Magazin Rheintime

In Zeiten des Klimawandels und der Plastikflut in den Weltmeeren versuchen zahlreiche Initiativen, mit durchdachten Konzepten dagegen zu steuern. Zum Beispiel unverpackt-Läden, die ihre Ware ohne Verpackungen zum Verkauf anbieten. In Köln gibt es mittlerweile fünf davon. Was aber verpackungsfreies Einkaufen mit einem Gottesdienst zu tun hat, davon erzählt Anne Siebertz in ihrem Bericht.

Militärseelsorger, katholische wie evangelische, sind gleichzeitig Angehörige der Bundeswehr und als Geistliche Angehörige ihrer jeweiligen Kirchen. Besonders die evangelische Kirche engagiert sich stark in verschiedenen Friedensbewegungen. Ist der Beruf des Militärseelsorgers da nicht ein gelebter Widerspruch? Pfarrer Martin Söffing ist seit kurzem Militärpfarrer am Standort Köln. Christian Klein hat für StudioECK mit ihm über diese und andere Fragen gesprochen.