Magazin Rheintime

Die richtige Wohnung zu finden, ist nicht einfach. „Viel zu teuer“ lautet meist die Beschreibung des Problems, aber die Frage, was für mich selbst passt, ist viel wichtiger. Die Melanchthon-Akademie in der Kölner Südstadt bietet seit einigen Jahren mit ihren Veranstaltungen Hilfe rund ums Wohnen. Vor drei Wochen ging um Kleinsthäuser, die „Tiny Houses“, die nur wenige Quadratmeter Wohnraum bieten. Hartmut Leyendecker berichtet.

Stolpersteine sind schon von weitem sichtbar im Grau in Grau der Bürgersteige, selbst bei trübem Wetter schimmern sie golden. Leicht erhöht in den Boden eingelassen sollen die quadratischen Messingtafeln vor allem die Gedanken aus dem Takt bringen. 74.000 solcher Stolpersteine gibt es mittlerweile europaweit. Sie erinnern an Opfer des NS-Regimes und befinden sich an ihren jeweils letzten bekannten Wohnorten. Seit kurzem gibt es nun auch einen für Max Zienow. Kirsty Lyu war bei der Einweihung mit dabei.